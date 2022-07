01.07.2022 h 14:02 commenti

Maltratta e picchia i genitori per avere i soldi per comprare la droga, condannato

E' la terza volta che l'uomo viene processato nel giro di pochi anni sempre per il suo comportamento all'interno delle mura domestiche

Continue richieste di soldi per drogarsi accompagnate da maltrattamenti e a volte anche da lesioni. E' l'inferno vissuto per anni da due genitori pratesi alle prese con un figlio tossicodipendente disposto a tutto per avere una dose di eroina. Un incubo a cui oggi, 1° luglio, ha messo fine il Tribunale di Prato che ha condannato il quarantenne a due anni e nove mesi di reclusione e a un'ammenda di mille euro per estorsione.

Questa è la terza condanna inflitta al giovane uomo nel giro di pochi anni sempre per il suo comportamento all'interno delle mura domestiche. La prima risale al 2017 quando la condanna fu di un anno e mezzo per maltrattamenti e lesioni; la seconda è arrivata nel 2019 per maltrattamenti è aumentata a due anni anche a causa della prima. Oggi si arriva a due anni e nove mesi, sei mesi in più di quanto chiesto dal pubblico ministero Laura Canovai che ha seguito anche gli altri due procedimenti. Il giudice ha riconosciuto la continuità dei fatti contestati.

