Maltempo, rinviati di un giorno i lavori alla rete idrica in via del Cilianuzzo

Publiacqua ha programmato per domani l'intervento inizialmente previsto per oggi. Dalle 8 stop all'erogazione dell'acqua in un tratto di via Rubieri e in un tratto di via Pagli

Rinviati di un giorno, a domani venerdì 10 maggio, i lavori di collegamento della nuova rete idrica in via del Cilianuzzo. Lo fa sapere Publiacqua che stamani ha sospeso l'intervento a causa del maltempo. Domani, a partire dalle 8, sarà interrotta l'ergoazione dell'acqua in via Rubieri, nel tratto compreso tra via Martiri delle Foibe e via del Cilianuzzo, in via Pagli tra via del Cilianuzzo e via Agnoletti. La situazione dovrebbe tornare alla completa normalità nel pomeriggio.



