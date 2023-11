04.11.2023 h 09:46 commenti

Maltempo, rinviata a mercoledì la partita tra il Prato e l'Imolese

La decisione presa in seguito agli eventi calamitosi che hanno colpito la provincia. C'è l'ok della Federazione. Ecco come chiedere il rimborso dei biglietti per chi non potesse liberarsi per la nuova data

E' stata rinviata a mercoledì 8 novembre con fischio d'inizio alle 14.30 la partita tra il Prato e l'Imolese per il campionato di serie D, inizialmente in programma per domani, domenica 5 novembre, alle 14.30. Il rinvio è stato deciso a causa degli eventi calamitosi che hanno colpito al provincia di Prato nella serata del 2 novembre e alla luce delle ordinanze comunali che hanno disposto la chiusura degli impianti sportivi in queste ore. La società Imolese Calcio ha subito accolto al richiesta del Prato che è stata poi autorizzata dal competente ufficio della Lega Nazionale Dilettanti. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data. Chi ha acquistato online o presso le prevendite autorizzate Vivaticket il biglietto, potrà chiedere il rimborso compilando il modulo online entro e non oltre il 6 novembre 2023. Le richieste di rimborso totale verranno analizzate solo dopo la scadenza del termine previsto. Prima di tale data i riaccrediti non verranno effettuati. Se la richiesta di rimborso è stata compilata correttamente, riceverà il rimborso in 4/6 settimane dopo la scadenza dei termini indicati.

