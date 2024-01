06.01.2024 h 20:13 commenti

Maltempo, paura in Vallata: case isolate per una frana e caduta di sassi sulla 325

Situazione difficile a Rupille dove quattro famiglie sono rimaste completamente isolate a causa di un fronte franoso che ha continuato a muoversi fino a bloccare l’unica strada disponibile. Viabilità ripristinata dopo diverse ore. A Prato continuo controllo dei corsi d’acqua. Prevista altra pioggia

Come previsto il maltempo è arrivato in tutta la provincia di Prato, unica toscana ad essere interessata dall’allerta arancione per rischio idrogeologico dalla serata di ieri alle 18 di oggi, sabato 6 gennaio. Problemi in Val di Bisenzio dove già stamani è stato allarme per una frana in via di Rupille, al confine tra Vaiano e Cantagallo. Isolate le quattro famiglie che abitano nel borgo, rimaste in ansia con ancora ben impresso il ricordo dell’alluvione del 2 novembre. Quello che sembrava un piccolo fronte franoso facilmente arginabile è diventato, col passare delle ore, una vera e propria frana che ha bloccato la strada, l’unica a servizio della zona. Il sindaco di Vaiano, Primo Bosi, ha subito attivato gli interventi: le ruspe del Comune hanno lavorato senza sosta per rimuovere terra e detriti e in serata, verso le 19, la viabilità è stata ripristinata.La situazione di Rupille non è stata l’unica criticità in Vallata. Sulla 325 si è verificata una caduta di sassi che ha reso obbligatorio il sopralluogo dei tecnici della Provincia. Il tratto interessato è stato quello all’altezza di Coste, tra la Foresta e la Briglia. Le reti poste a protezione della montagna hanno sostanzialmente retto ma, a causa della pioggia che ha mosso la terra, si sono gonfiate provocando la caduta di piccoli sassi. Il materiale è stato subito rimosso e non c’è stato bisogno di chiudere la strada o di operare un restringimento di carreggiata. “Ho ricevuto varie segnalazioni nel corso della giornata e ho effettuato diversi sopralluoghi per sincerarmi di persona dell’evoluzione delle criticità - ha spiegato il sindaco Bosi - la pioggia non è stata eccessiva ma facciamo i conti con terreni saturi, indeboliti”. A Prato, da stamani e per tutto il giorno, il sistema di protezione civile ha lavorato per controllare le zone più a rischio e monitorare l’andamento del maltempo. Poche e di poco conto le criticità, tutte subito rientrate. I livelli del Bisenzio e dei torrenti si sono alzati ma senza comportare particolari preoccupazioni. Le previsioni per le prossime ore: allerta gialla con ancora pioggia; attesi cumulati tra 10 e 15 millimetri con punte massime di 20/30 millimetri. La Protezione civile raccomanda prudenza: mettersi in viaggio solo se strettamente necessario, non soggiornare in locali seminterrati o interrati, non utilizzare i sottopassi in caso di semaforo rosso.