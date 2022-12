16.12.2022 h 10:30 commenti

Maltempo: Ombrone e corsi d'acqua minori osservati speciali nella notte

Le squadre della Protezione civile impegnate nei sopralluoghi e nel monitoraggio delle zone più a rischio. Il picco di piena al Ponte all'Asse con l'acqua che era 82 cm sopra il secondo livello di guardia

E' stata una serata e una notte di mobilitazione per il dispositivo della Protezione Civile pratese, anche se per fortuna in città e provincia non si sono verificati problemi come nella vicina Pistoia, con torrenti esondati e inondazioni di strade e case.

Osservati speciali sono stati l'Ombrone nel tratto pratese e alcuni corsi d'acqua del reticolo minore, in particolare Calice e Ficarello. Le squadre di volontari della protezione civile sono state impegnate su tutto il territorio pratese con sopralluoghi e monitoraggio di corsi d'acqua, fiumi e viabilità. Complessivamente sono stati impegnati otto gruppi di Vab, Associazione Csn, Associazione Oltre, Pubblica Assistenza e Sub Prato. Molte pattuglie della Municipale sono intervenute in particolare tra le 20 e le 21 nel momento in cui la pioggia era più intensa sulla città. Consiag Servizi ha invece eseguito le transennature della viabilità con acqua sulla carreggiata e la chiusura delle piste ciclabili.