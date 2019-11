17.11.2019 h 09:18 commenti

Maltempo, massima allerta per Ombrone e Bisenzio. Allagamenti e frane

L'Ombrone sfiora i sei metri, ben sopra il secondo livello di guardia. Chiuso il Ponte a Mulino tra Poggio e Prato. Aperta la cassa di Ponte alle Vanne per far sfogare il Calicino che ha tracimato. Prolungata l'allerta meteo arancione fino alla mezzanotte di domani

Problemi per la circolazione anche nel comune di Carmignano dove sono stati chiusi il Ponte di Camaioni tra Carmignano e Montelupo a causa dell'allagamento del sottopasso della ferrovia Fiorentino, via Montefortini in località Castelletti, tra Carmignano e Signa, via Stazione in località Stazione di Carmignano, tra Comeana e Signa, per tracimazione dell'Ombrone sulla sede stradale (consentito il transito da e per Poggio alla Malva). In via Carmignanese a causa di una frana è stato istituito il senso unico alternato. Resta non accessibile la pista ciclabile lungo la Furba.Durane la mattinata in via Statale, all'altezza della Casa Rossa, è stata chiusa la corsia in direzione Seano-Poggio a Caiano. La strada adesso è stata riaperta in entrambe le direzioni ed è completamente percorribile..

Massima allerta stanotte e questa mattina per il livello dei fiumi pratesi che le forti piogge di questa notte hanno fatto alzare velocemente. Il tutto è stato peggiorato dalla piena dell'Arno che rallenta il deflusso di Ombrone e Bisenzio. La Protezione civile ha quindi prolungato alla mezzanotte di domani lunedì 18 novembre l'Ilè sopra il primo livello di guardia ma a preoccupare è soprattutto il torrente pistoiese che bagna la zona sud di Prato e Poggio a Caiano:è sopra il secondo livello e questa mattina, 17 novembre, ha sfiorato i 6 rilevati dall'idrometro del Ponte all'Asse a Poggio a Caiano, ben 80 centimetri sopra il secondo livello di attenzione. E' stato chiuso il ponte a Mulino lungo via Roma tra Prato e Poggio. Il collegamento tra i due territori viene garantito dalla tangenziale e anche dalla bretella Sant'Angelo Castelnuovo.Particolarmente critica la situazione del, a ovest della città. Alle 7 ha tracimato in via Casale e Faticci. Poco dopo è stata aperta la cassa d'espansione al Ponte alle Vanne proprio per far abbassare questo corso d'acqua. Ilha raggiunto il livello dell'argine in via delle Caserane, poi chiusa al traffico. È stata riaperta alle 9 grazie al miglioramento della situazione dovuto all'apertura della cassa di Ponte alle Vanne. Allagamenti anche in via Lavacchione che è stata chiusa. È stata quindi aperta l'omonima cassa di espansione. Problemi anche per ile a Castelnuovo dove è stata chiusa via Giramonte, dopo l'abitato, per la presenza di dieci centimetri di acqua sulla strada. Le piste ciclabili sono state chiuse questa notte non appena i livelli dei corsi d'acqua hanno iniziato a salire.Chiusa per frana la strada che dalla chiesa di San Michele alla pista ciclabile lungo il Bisenzio. La chiesa è raggiungibile comunque da via del Palco.I problemi erano iniziati già ieri sera con un grosso albero che è caduto su viale Montegrappa a Prato. Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto nel crollo. Sono intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione, mentre la polizia municipale ha chiuso la strada. E' il secondo grosso albero che cade, nel giro di pochi giorni, in quel tratto di strada.Momenti critici anche sul ponte Mercatale, per un lampione che è caduto sul lato di via Gioberti. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia. Anche in questo caso la strada è stata chiusa per consentire la messa in sicurezza dell'area.A mezzogiorno e mezzo nuovo interveno dei vigili del fuoco, ancora per un albero caduto. Stavolta in via Alcide De Gasperi, dove la pianta si è abbattuta su un furgone. Per fortuna non si almentano feriti ma solo danni al mezzo, che appartiene al Corpo dei Vigili Giurati.Situazione difficile anche ain via del Trebbio alla Bardena dove l'acqua ha completamento sommerso la strada.