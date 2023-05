24.05.2023 h 14:15 commenti

Maltempo, la Regione emette un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico

L'allerta della protezione civile regionale è per tutta la Toscana dalle 12 alle 22 di domani. Possibile anche vento forte e grandinate

Un'allerta gialla per temporali forti e rischio idrogeologico su tutta la Toscana, escluso l'Arcipelago, dalle 12 alle 22 di domani, giovedì 25 maggio, è stata emessa dalla Sala della protezione civile regionale. Previsti rovesci e temporali sparsi, localmente forti, più probabili e frequenti sulle zone interne centro-meridionali, possibili colpi di vento e grandinate. In Alto Mugello, nelle zone pesantemente colpite dal maltempo della scorsa settimana, prosegue l'allerta per il rischio idrogeologico per tutta la giornata di domani.

