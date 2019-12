22.12.2019 h 11:42 commenti

Maltempo, in piena Ombrone e Bisenzio. A Iolo tracima il Ficarello. Crolla muretto a Sofignano

Le piogge della notte, particolarmente intense a monte, hanno fatto salire il livello di tutti i corsi d'acqua. In azione le squadre della Protezione civile e i vigili del fuoco che hanno chiuso la strada interessata dal crollo



Tutti i corsi d'acqua del Pratese hanno fatto registrare livelli molto alti in seguito alle precipitazioni che durante la notte di oggi 22 dicembre hanno interessato in modo significativo i bacini di monte sia dell’Ombrone Pistoiese che del Bisenzio. L'Ombrone a Poggio a Caiano ha raggiunto il livello massimo di piena intorno alle 8 di stamani, per le prossime ore si prevede un progressivo calo. È stata aperta la cassa di espansione delle Vanne sul Calicino.

Problemi a Sofignano per il crollo di un muro di contenimento in via del Baldino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo che hanno chiuso la strada in attesa di rimuovere i detriti. E' crollata una porzione di circa 15 metri del muro che, in quel punto, è alto 5 metri. L’intervento di sgombero e di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada si è concluso nella tarda mattinata. Il Comune di Vaiano ha provveduto in somma urgenza. La strada è aperta per i mezzi di soccorso e per i residenti con limitazioni per quanto riguarda i mezzi pesanti. Nel pomeriggio il sindaco Bosi firmerà un’ordinanza con i dettagli per la circolazione e il ripristino del muro di contenimento sulla via pubblica, che appartiene a un privato. Le abitazioni che si trovano oltre la zona del crollo sono soltanto 3.

In città segnalati problemi per un allagamento stradale in via Manzoni a Iolo, dovuto alla tracimazione del Ficarello. La protezione civile e la polizia municipale hanno provveduto alla chiusura al transito tra via Castruccio e il Ponte alle Vanne. Anche via Valdingole e Fossetto è stata parzialmente allagata con conseguente chiusura della strada. Stessa situazione in via Traversa della Rugea. Nel corso della mattina i problemi sono andati via via risolvendosi.