23.08.2020 h 14:11

Maltempo in arrivo, allerta codice giallo per temporali e vento forte

Il bollettino del Centro funzionale regionale parla di situazione critica domani, tra le 10 e le 21. Attesa pioggia già oggi sulle zone appenniniche

La sala operativa unificata della Regione ha emesso un codice giallo per domani, lunedì 24 agosto, per temporali e rischio idrogeologico, dalle 10 alle 21. Nel pomeriggio di oggi, domenica 23, possibilità di rovesci sparsi e locali temporali in Appennino con colpi di vento e grandinate solo occasionali. Domani, dalla tarda mattinata e per tutto il pomeriggio, codice giallo per possibilità di temporali sparsi, anche forti, in particolare in Appennino e sulle zone interne centrali e meridionali della regione. Possibilità di colpi di vento e grandinate. Tendenza a miglioramento in serata.

