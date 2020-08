03.08.2020 h 17:48 commenti

Maltempo, il vento provoca danni e disagi: albero cade su auto in sosta

Paura nella zona dell'ex Misericordia e Dolce. Mentre è crollato un muretto vicino alla scuola secondaria Lippi al Sacro Cuore. Particolarmente colpita la zona di Montemurlo. Numerosi interventi per i vigili del fuoco

Danni e disagi, questo pomeriggio 3 agosto, a causa del forte vento durante il temporale che si è abbattutto sulla città. Particolarmente colpita la zona di Montemurlo e quella di Maliseti e Villa Fiorita, con alberi e rami che sono caduti. L'episodio più grave si è però verificato in centro, in via della Misericordia, con un grosso albero che è caduto su alcune auto in sosta. I vigili del fuoco sono intervenuti in vari punti della città, anche per tegole e cornicioni pericolanti. Mobilitata anche la polizia municipale.

Il vento ha provocato il crollo anche di un piccolo muro di riparo esterno che si trova tra le scuola secondaria di 1° grado Lippi e la Biblioteca peppino Impastato in via Corridoni.

"I vigili del fuoco e i nsotri tecinici comunali sono intervenuti subito - ha affermato l'assessore alla Pubblica Istruzione Ilaria Santi - così come la ditta che ha già provveduto alla rimozione della porzione crollata. Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di ripristino".

Intanto la Regione ha prorogato fino alle 13 di domani martedì 4 agosto lo stato di allerta di livello giallo per pioggia e vento.