Le piogge intense di stanotte, 9 gennaio, hanno provocato gravi problemi di dissesto in particolare a Figline, dove è crollato il muro perimetrale del cimitero, e in Val di Bisenzio, con la sr 325 che è stata chiusa per una frana all'altezza della Tignamica. A crollare è stato un vecchio muro di contenimento lungo circa 38 metri. La strada è stata poi riaperta prima con senso unico alternato poi dalle 14 la viabilità è tornata normale su entrambe le carreggiate. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia municipale di Vaiano, sono prontamente intervenute le squadre di reperibilità della Provincia con i propri tecnici e le imprese incaricate della manutenzione e degli interventi di protezione civile che hanno provveduto a sgomberare la strada dai detriti. E' stata chiusa, invece, per quasi tutto il pomeriggio via Cantagallo a Figline, invasa dai resti del muro del cimitero. Il crollo ha interessato anche alcune tombe. Lungo il confine sono stati posti blocchi a ricreare parte del muro danneggiato, consentendo così di ripulire e riaprire la strada, se pure a carreggiata ridotta. Il traffico è regolare in entrambi i sensi di marcia. Nei prossimi giorni continueranno i lavori all'interno dell'area cimiteriale per ripristinare l'area danneggiata.Dalla mezzanotte fino alle tre del mattino sono caduti ben 64 mm di pioggia, non soltanto a Prato ma in tutta l'area vasta creando difficoltà in diverse zone fortunatamente quasi del tutto risolti prima delle 7 del mattino grazie al lavoro incessante delle squadre presenti sul territorio.Intorno alla mezzanotte sono stati chiusi gran parte dei sottopassi cittadini: Pratilia, Nenni, Ospedale e il sottopasso pedonale di Chiesanuova. Grazie all'intervento degli operatori e di Anas il traffico non ne ha risentito perché questa mattina erano già tutti riaperti. Interventi si sono resi necessari a Casale, San Paolo (via Mascagni e via Vivaldi), Iolo (via Longobarda e via Polla), a Castelnuovo dove è tracimato il Ficarello e in via delle Caserane.

Intanto Publiacqua informa che nel Comune di Vaiano a causa lavori urgenti di manutenzione sulla rete idrica, dalle ore 13.30 di oggi, lunedì 9 gennaio, sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie: via Moro, via Mazzini, via Borgonuovo, via Carducci, via Pascoli, via Bronia, via della Stazione, via Togliatti, via Nenni, via Fratelli Rosselli, via Leopardi, via Bartoli, via dell’Orto e limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi entro le ore 17.

Sempre nel comune valbisentino le squadre degli operai comunali sono al lavoro per ripulire da fango e rami le strade comunali. "Serve maggiore attenzione da parte dei proprietari dei terreni - spiega il vicesindaco Marco Marchi - il muro crollato lungo la 325 è di una proprietà privata, mentre i detriti che stiamo ripulendo provengono da boschi e campi che non sono sufficientemente curati".

Anche a Montemurlo le forti piogge di questa notte hanno causato alcune criticità. In particolare si sono registrati leggeri allagamenti della sede stradale nei punti più delicati della rete fognaria cittadina: in via Puccini, via Bisenzio, via della Robbia e in via Roma. Gli interventi contro il rischio idraulico, realizzati negli ultimi anni, hanno comunque scongiurato conseguenze peggiori. Le problematiche di queste zone saranno definitivamente risolte con la messa a regime dei due impianti di sollevamento, in fase di ultimazione, in via Puccini sul torrente Agnaccino (che toglierà acqua dalla fognatura) e in via Parugiano di sotto per un investimento del valore complessivo di oltre 4 milioni di euro .Le piogge intense inoltre hanno trascinato sulle strade alcuni detriti in particolare su via Morecci e sulla via Montalese all'intersezione con via Poggio Secco. Fin dalla notte sul territorio sono entrate in azione le squadre della protezione civile comunale in particolare quelle della Vab Montemurlo con le idrovore. In mattinata i tecnici del Comune e la polizia municipale hanno effettuato verifiche e controlli su tutto il territorio ed è stata disposta la pulizia della sede stradale.

Nella notte si sono alzati tutti i livelli dei fiumi e torrenti del nostro territorio che, fortunatamente, stamani sono tornati sono stabili o già in lenta diminuzione. In particolare l'Ombrone a Poggio a Caiano è sceso sotto i 5,80 ed è in diminuzione anche nelle altre stazioni di controllo a monte.Il vicesindaco di Prato Simone Faggi con la Protezione civile ha seguito tutta la notte l'andamento della situazione e gli interventi. "Un ringraziamento va a tutti coloro che questa notte si sono adoperati per risolvere le criticità ed evitare disagi - dichiara il sindaco Matteo Biffoni, che questa mattina si recherà personalmente a Figline -. Questa mattina su Prato la viabilità era già regolare e tutte le aree più critiche, ad eccezione di quella cimiteriale di Figline, erano ripristinate".