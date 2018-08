24.08.2018 h 17:04 commenti

Maltempo, è di nuovo allerta meteo: attesi temporali e raffiche di vento

Criticità gialla in vigore dalle 11 alle 20 di domani sull'area pratese e in gran parte della Toscana. Nuovo peggioramento previsto domenica. Protezione civile già operativa

Nuova allerta meteo. Il Centro funzionale regionale ha emesso un bollettino con criticità gialla dalle 11 alle 20 di domani, sabato 25 agosto, per possibili forti temporale con conseguente rischio idrogeologico per tutti i corsi d'acqua del territorio pratese. L'allerta interessa gran parte della Toscana. I tecnici della sala regionale ipotizzano una situazione particolarmente instabile e complessa. Il maltempo è atteso in un primo momento – a partire da stasera fino a domattina – nella fascia nord-ovest, quella delle province di Lucca e di Massa Carrara. Dalla tarda mattina e durante il pomeriggio la perturbazione tenderà ad interessare maggiormente le zone interne della regione e dunque anche l'area pratese. I cumulati di pioggia al suolo non dovrebbe risultare a Prato particolarmente significativi ma i massimi puntuali potrebbero raggiungere i 40-50 millimetri nell'arco di un'ora. Oltre ai temporali, il Centro funzionale regionale prevede raffiche di vento fino a 50-70 chilometri orari sui crinali appenninici settentrionali. La protezione civile è già operativa.

Successivamente, già nella notte tra sabato 25 e domenica 26, è previsto un ulteriore peggioramento con nuove precipitazioni che dalle zone di Lucca e Massa Carrara si sposteranno su quelle interne.



