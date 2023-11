03.11.2023 h 08:21 commenti

Maltempo: due vittime, allagamenti, strade interrotte. Il day after nella provincia di Prato

A Montemurlo morti due ultraottantenni, gravissimi danni in tutto il territorio dove in poche ore è caduta tanta acqua quanto nell'intero mese precedente. Esondati il Bisenzio e molti altri corsi d'acqua del reticolo minore

Il territorio pratese è stato tra quelli maggiormente colpiti e qui si registrano due delle cinque vittime finora segnalate dal presidente della Regione Eugenio Giani. Entrambe abitavano a Montemurlo: si tratta di un uomo di 85 anni, Alfio Ciolini, morto nella sua casa in via Riva 21, nella frazione di Bagnolo, invasa dalle acque dell'omonimo torrente. L'anziano con problemi di deambulazione è stato trovato nel salotto riverso senza vita nell'acqua. L'85enne non è riuscito a raggiungere i piani superiori mentre l'acqua saliva di livello. L'altro decesso a Montemurlo è di una donna di 84 anni in via Garda, colpita da un malore. "Un decesso che non pare in questo momento direttamente collegato al maltempo", ha precisato il sindaco Simone Calamai. L'anziana si sarebbe sentita male mentre stava spalando acqua dalla sua abitazione a Montemurlo.

Due vittime a Montemurlo, case allagate, auto portate via dalla furia delle acque esondate dal Bisenzio a Santa Lucia, dalla Bardena a Figline e Galceti, dal Bagnolo a Montemurlo, dalla Furba a Seano. Muri crollati. E' uno scenario da day after quello della mattina di oggi, 3 novembre, in tutta la provincia di Prato dopo la fortissima perturbazione che nel pomeriggio e nella serata di ieri ha portato devastazione in un'ampia zona della Toscana.

E poi ci sono i danni, tantissimi: gli scantinati e i garage interrati sono stati allagati praticamente in tutta la città. Tante anche le case a pianoterra invase dalle acque provenienti dalle strade trasformate in fiumi, con il sistema fognario incapace di riceverle. In poche ore sono caduti su Prato più di 160 mm di pioggia, praticamente quanta ne era caduta nei trenta giorni precedenti.

Particolarmente colpita la zona nord: danni ingenti a Figline, Santa Lucia (in particolare l'ultima parte della 325 e inizio via Bologna, tangenziale da via Fratelli Cervi fino a Chiesanuova) Galcetello e Galceti: Ci sono danni ad abitazioni, veicoli e strutture. Sono allagati la maggior parte degli scantinati e garage di queste zone. Nella zona ovest Viaccia, Narnali, Galciana, Sant'Ippolito, Mazzone sono state per lo più allagate dopo l'esondazione della Vella e del Ficarello. In alcune strade ci sono stati dai 50 ai 150 cm di acqua.

Nel complesso di San Domenico in centro è stato allestito il centro per gli sfollati per chiunque si trovava in stato di necessità o impossibilitato a rientrare a casa. L'area centro e l'area est della città sono state le meno colpite anche se la chiusura dei sottopassi ha reso difficile la circolazione. A sud parzialmente allagate alcune aree di Iolo e Casale ma in generale un po' ovunque si segnalano allagamenti di scantinati e piani bassi. Allagato anche l'ospedale Santo Stefano con i piani interrati e il piano terra invasi dalle acque.



Il maltempo non ha risparmiato nemmeno il cimitero di Chiesanuova dove è crollato parte del muro su via Montalese. La furia delle acque ha portato via alcune delle tombe provvisorie mentre fiori e addobbi funebri sono dispersi per un lungo tratto di via Montalese.

Per quanto riguarda la viabilità alcune strade restano chiuse. All'alba non era stata ancora riaperta la 325 mentre la circolazione ferroviaria risulta bloccata tra Vernio e Prato, interrotta anche la linea per Pistoia.

Il sindaco Matteo Biffoni, che alle 10 farà il punto della situazione nella sala operativa della Protezione civile, ha disposto per oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e (compresi asili e spazi gioco ecc.). Sono chiusi anche impianti sportivi, parchi, giardini, cimiteri e tutte le piste ciclabili a livello di sponda dei corsi d'acqua. "Il sopralluogo in città è stato uno shock. Una botta nello stomaco, un dolore che ti fa venire da piangere - le parole di Biffoni - . Ma dopo una serata e una notte di devastazione ci tireremo su le maniche per pulire, sistemare e riportare alla normalità la nostra città".

Intanto la Regione Toscana ha chiesto lo stato di calamità nazionale e il presidente Eugenio Giani ha già firmato lo stato di emergenza regionale. Per questo è raccomandato a tutti prima di sistemare, pulire i danni alle proprie abitazioni o spostare le proprie auto, di fare fotografie per certificare i danni.

Anche Montemurlo è stata colpita da questa ondata di maltempo senza precedenti. Alle 3 di questa notte erano caduti 180 mm di pioggia rilevati dal pluviometro di Javello in meno di 12 ore. Il sindaco Simone Calamai ieri pomeriggio 2 novembre ha attivato il Coc centro comunale di protezione civile e oer tutta la notte ha seguito le operazioni di soccorso. Attive 10 squadre di volontariato di protezione civile e la squadra di protezione civile comunale, composta dai tecnici e dagli agenti della polizia municipale di Montemurlo. "In questi tragici momenti il primo pensiero va alle vittime di questa tragedia e mi stringo in segno di profondo cordoglio alle famiglie colpite da queste perdite" dice il sindaco Calamai. Sono stati allestiti due centri di accoglienza alla Misericordia di Montemurlo e di Oste dove hanno trovato accoglienza le persone rimaste bloccate in zona. Alla Misericordia di Oste è stato allestito un posto medico avanzato con la presenza di un infermiere inviato dal 118 per l'assistenza alle persone. Su quasi tutto il territorio da ieri sera verso le 19 è saltata l'energia elettrica a causa di un guasto sulla cabina di distribuzione principale.





Situazione ancora critica a Seano, nel comune di Carmignano, dove le strade sono ancora invase dall'acqua e difficili da percorrere. Il Comune ha attivato il centro di accoglienza e servizio di fornitura generi di prima necessità, per necessità si può chiamare il numero 055/8750230. Intanto la Regione sta arrivando in supporto con idrovore e mezzi anfibi per contenere la piena del fosso Collecchio e aiutare gli sfollati. Sempre a Carmignano, a causa dell'allagamento dell’Impianto Casa Rossa, nelle prossime ore si registreranno forti abbassamenti di pressione e diffuse mancanze d’acqua in tutto il comune.

Inizia la conta dei danni anche per la Val di Bisenzio, dove i sindaci hanno passato tutta la notte a monitorare il territorio .Aperta anche la sede della protezione civile. Montepiano per cinque ore è rimasta isolata con le comunicazioni.

Vernio. E' stata riaperta la strada che porta al Gorandaccio, mentre le squadre dell'Unione dei Comuni sono ancora al lavoro per rimuovere parte delle frane che si sono verificate sulla strada che porta a Montecuccoli. “Le emergenze – ha spiegato il sindaco Giovanni Morganti – si sono verificate a macchia di leopardo, maggiori disagi nella parte nord. Carabinieri e carabinieri forestali, che sono rientrati tutti in servizio, hanno monitorato insieme a noi la situazione. Nessun problema nelle Rsa, una ragazza che ieri sera non è riuscita a tornare a casa, abita sulla strada di Montecuccoli, è stata ospitata nella sede della Croce Rossa di Vernio. Continuiamo ad avere problemi anche per la corrente”. Chiusa la Coop di Vernio perchè inagibile.



Cantagallo. Colle e Usella e Migliana, dove si è verificata una frana lungo la strada che ha ceduto , sono le zone più colpite dalle piogge. La scuola Meoni è allagata. “La priorità – ha spiegato il sindaco Guglielmo Bongiorno – è quella di pulire le strade per permettere il passaggio dei mezzi di soccorso. Per ora non risultano famiglie isolate”. Smottamenti anche sulla Sp2.

La situazione più critica è a Bagnolo in via Riva e in via Labriola dove è esondato il torrente Bagnolo e ha travolto numerose auto trascinandole per diversi metri. I danni sono moltissimi. Difficile la situazione a Oste dove l'acqua ha raggiunto dai 70 - 80 cm sulla sede stradale a un metro di altezza. Le persone sono state soccorse con l'ausilio dei gommoni - reparto soccorso fluviale dei vigili del fuoco.

articolo in aggiornamento