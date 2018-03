17.03.2018 h 08:12 commenti

Maltempo, criticità gialla per pioggia e vento

L'allerta durerà fino alla mezzanotte di domani, domenica 18 marzo. Restano chiuse le piste ciclabili lungo il Bisenzio. Vento forte in alta val di Bisenzio

Rischio idrogeologico-idraulico per i corsi d'acqua pratesi. Il Centro funzionale della Regione Toscana ha emesso avvisi di criticità gialla da domani 18 marzo a partire dalle 10 fino alla mezzanotte per tutta la Toscana compresa la zona di Prato dove restano chiuse le piste ciclabili lungo il Bisenzio.

Una nuova perturbazione infatti, nella nottata, determinerà un peggioramento delle condizioni che, a partire dalla costa, si estenderanno a tutta la regione

Dal pomeriggio di oggi, sabato 17 marzo, rovesci e brevi temporali sparsi più probabili sulle zone centro settentrionali della regione; in serata le precipitazioni tenderanno ad isolarsi sulle zone settentrionali. Domani, domenica, già nel corso della notte precipitazioni, anche a carattere di breve temporale, a partire dalle zone costiere in rapida estensione al resto della regione nel corso della mattina di domenica. Nel pomeriggio precipitazioni diffuse, ma con tendenza a precipitazioni intermittenti a partire dalla costa.

Dal pomeriggio e fino alle prime ore di domani vento forte fino a 60-70 km/h sui versanti delll'Appennino.



