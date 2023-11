10.11.2023 h 08:41 commenti

Maltempo, corsi d'acqua osservati speciali per tutta la notte. Altre evacuazioni

Il personale della Protezione civile ha presidiato tutti i punti a rischio. La pioggia al momento non ha avuto l'intensità dello scorso 2 novembre ma l'attenzione resta molto alta

Ha piovuto tutta la notte ma per fortuna non con un'intensità tale da creare problemi, anche se personale della Protezione civile ha sorvegliato minuto per minuto la situazione lungo i corsi d'acqua più a rischio. Intanto è stato prorogato fino alal mezzanotte di oggi 10 novembre il codice d'allerta arancione per rischio idrogeologico e oggi le scuole resteranno chiuse.

"Il vento ha spostato la perturbazione prevista per il tardo pomeriggio sulla nostra zona - spiegano dalla Protezione civile -. Le piogge sono state finora di debole-moderata intensità sulle province di Lucca, Pistoia, Prato e Firenze. Non si registrano temporali. Il sistema di Protezione civile rimane comunque attivo e vigile continuando il monitoraggio sulle aree critiche del territorio".

Nel corso della notte tutti i corsi d'acqua sono stati monitorati dalla Protezione civile, in particolare Bagnolo-Bardena; Bardena; Fosso di Iolo e Ficarello. Il Genio civile ha lavorato ininterrottamente per ripristinare le rotture sulle arginature che si sono verificate la notte del 2 novembre e che hanno comportato allagamenti in molte zone della città. Al momento gli interventi hanno permesso il ripristino di tutti i crolli arginali, purtroppo però si sono riscontrati fenomeni di erosione parziale di altri tratti che devono essere monitorati costantemente. Per questo la Protezione civile ha individuato punti di presidio fisici lungo questi corsi d'acqua dove gli operatori sono rimasti tutta la notte.

I livelli idrometrici dei fiumi sono al di sotto del primo livello di guardia. Non si evidenziano innalzamenti significativi dei corsi d'acqua monitorati in città. La situazione degli argini resta comunque delicata per lo stress a cui sono stati sottoposti nei giorni scorsi viste le abbondanti piogge.

Il Centro Funzionale Regionale (Cfr) nel bollettino di monitoraggio prevede un nuovo aumento dell'instabilità nel corso del pomeriggio che potrebbe comportare un peggioramento delle precipitazioni. Si invitano i cittadini alla prudenza.