Maltempo, preoccupazione per Bisenzio e Ombrone. Chiuse le piste ciclabili

Pioggia intensa e incessante. Confermate le previsioni della vigilia. Diverse le strade chiuse al traffico perché completamente allagate. Critica la situazione in via del Girasole a San Giusto. Lieve miglioramento dal tardo pomeriggio

nella foto via del Girasole

E' stato un crescendo il maltempo che oggi, venerdì 13 dicembre, ha investito la città. La pioggia ha creato diversi problemi e ha spinto la protezione civile ad intervenire con provvedimenti di chiusura di diverse strade e di tutte le piste ciclabili che corrono lungo i corsi d'acqua. Preoccupazione per il livello dei fiumi: alle 17 l'Ombrone ha superato di 13 centimetri il secondo livello di guardia a Ponte alle Vanne e di 32 il primo livello di guardia a Ponte all'Asse. Preoccupazione anche per il Bisenzio che alle 17 era a meno di 70 centimetri dal primo livello di guardia. Fortunatamente, intorno alle 18, la situazione si è assestata e i livelli di entrambi i fiumi hanno cominciato a scendere, seppur molto lentamente.

Chiuse al traffico via Valdingole e via Fra i Campi dove le squadre di Consiag Servizi sono intervenute per rimuovere l'ostacolo che ha determinato l'occlusione di un fossetto. Interventi delle squadre di volontariato in via S.Anna di Stazzema, a Maliseti, per liberare un gorello intasato che ha dato segnali di tracimazione.

Situazione ben più grave ma da sempre esistente a San Giusto, tra via del Girasole e via delle Mimose dove i pozzetti intasati hanno provocato per l'ennesima volta l'allagamento della strada all'altezza della rotonda. Strada diventata una piscina a cielo aperto per i problemi mai risolti.

Col passare delle ore le strade sono tornate alla loro normalità fatta eccezione per via di Valdingole che non è stata riaperta.

Alle 21 entreranno in azione i mezzi spargisale per una prima salatura dei tratti di strada che presentano le maggiori criticità e dei punti 'sensibili' come, ad esempio, la viabilità intorno all'ospedale. Se necessario, la salatura sarà ripetuta nel corso della notte.

