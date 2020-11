16.11.2020 h 14:51 commenti

Maltempo, codice giallo per vento forte. Arriva anche il freddo

Allerta meteo per domani emesso dalla sala della Protezione civile regionale che prevede un rinforzo considerevole dei venti di Grecale e un calo delle temperature per tutta la settimana

Codice giallo per il rischio di vento per l’intera giornata di domani, martedì 17 novembre. L’allerta meteo è stato diffuso dalla sala della Protezione civile della Regione Toscana che prevede un rinforzo considerevole dei venti di Grecale (da Nord-Est). Le raffiche a maggior consistenza potranno raggiungere la velocità di 80-100 Km/h sui crinali appenninici, di 60-80 Km/h nelle aree collinari e fino a 40-60 Km/h in pianura.

A partire da domani e per tutta la settimana, arriva il freddo, le temperature potranno scendere fino a zero gradi.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus