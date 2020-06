03.06.2020 h 10:22 commenti

Maltempo, codice giallo per temporali in tutta l'area pratese e per vento forte nell'alta Val di Bisenzio

Tra le 18 e la mezzanotte di domani previste piogge di forte intensità associate a grandine. Il bollettino emesso dalla Protezione civile regionale

Maltempo in arrivo su tutta la Toscana. Secondo il bollettino emesso dalla sala operativa della Protezione civile, sono attese forti piogge e vento. Per quanto riguarda la zona di Prato, codice giallo per rischio idrogeologico dalle 18 alla mezzanotte di domani, giovedì 4 giugno, ma non sono esclusi temporali con qualche ora di anticipo. Il territorio pratese, invece, è fuori dall'allerta vento che riguarda solo le zone di Vernio e di Cantagallo tra le 12 e la mezzanotte di domani.

Gli esperti parlano di temporali di forte intensità accompagnati da grandinate.





