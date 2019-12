E' salito fin sopra il primo livello di guardia il Bisenzio, a oltre un metro e venti, e l'Ombrone a Poggio a Caiano ha superato il secondo sfiorando i sei metri. Ingrossati dalla pioggia incessante che dalla tarda mattina ha continuato a scendere copiosa – 11 millimetri in appena un quarto d'ora, alle 11.45 – i fiumi hanno fatto temere il peggio nel giorno di allerta maltempo che ha sconfessato le previsioni perché la situazione è stata peggiore di quella attesa.

Criticità ovunque. Ovunque strade allagate e in alcune zone è stata davvero emergenza. Chiusi per oltre un'ora i sottopassi della questura e di Pratilia in direzione Pistoia e quello del nuovo ospedale, a causa del cumulo d'acqua che ad un certo punto ha reso impossibile la circolazione.

Ore difficilissime per la protezione civile che ha dovuto far fronte ad un concentrato di problemi e al continuo monitoraggio dei fiumi e dei corsi d'acqua che hanno minacciato, in qualche caso, le abitazioni. Il Ficarello a Ponte alle Vanne ha straripato costringendo alla chiusura di via delle Caserane e di via Castruccio, mentre il Calice è cresciuto fino a quattro metri facendo scattare la raccomandazione agli abitanti di Ponte dei Bini a salire ai piani alti delle case. Chiuse tutte le piste ciclabili che corrono lungo le sponde dei corsi d'acqua.

A Montemurlo, la zona industriale di Oste è andata completamente sott'acqua provocando danni alle aziende. E non è andata meglio alla biblioteca comunale: qui acqua e fango hanno invaso gli scantinati e subito è stata disposta la chiusura della struttura, dichiarata inagibile. Danni anche alla sala video, alla saletta multimediale e alla parte più antica di villa Giamari. Messi in salvo i libri grazie ai dipendenti comunali che non si sono risparmiati. Acqua anche dentro l'archivio del Comune di Montemurlo e paura per la tenuta del muro di cinta di Villa Strozzi a Bagnolo che ha dato piccoli segnali di cedimento.