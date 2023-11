29.11.2023 h 15:12 commenti

Maltempo: codice arancione per temporali forti. A Montemurlo scuole chiuse

Emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale dalle 8 di domani 30 novembre fino alla mezzanotte. Previste anche forti raffiche di vento in val di Bisenzio

Una nuova intensa perturbazione interesserà la provincia di Prato, a partire dalle 8 di domani, giovedì 30 novembre, fino alla mezzanotte. La sala operativa delle Protezione civile regionale ha quindi emesso un codice di arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, e un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo principale.

Atteso quindi per domani un peggioramento con piogge più frequenti e abbondanti su tutto il territorio pratese. Possibilità di isolati temporali sulle zone nord-occidentali, in particolare sui rilievi nel pomeriggio-sera. Rinforzo dei venti da sud-ovest, con raffiche fino a 60-70 km/h sull'Appennino.

Proprio in considerazione dell'allerta meteo domani, 30 novembre a Montemurlo tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi e gli spazi gioco e il liceo artistico "Umberto Brunelleschi" rimarranno chiusi. A prendere la decisione, attraverso una specifica ordinanza, è il sindaco Simone Calamai. Sempre domani a Montemurlo sono sospesi e quindi non si svolgeranno il mercatino di Campagna amica di fronte al municipio e gli altri mercati rionali. Chiusi e interdetti a persone e mezzi i giardini e i parchi pubblici e tutti gli spazi gioco e sportivi all'aperto. Chiuso anche il cimitero comunale di Rocca.