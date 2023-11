04.11.2023 h 10:44 commenti

Maltempo, centinaia di "angeli del fango" in azione. Restano problemi per elettricità e acqua. Lunedì Tajani a Prato

Il grande cuore dei pratesi si è mobilitato per l'emergenza. Ancora intere zone senza luce per l'allagamento delle cabine. Situazione ancora critica a Seano, lo sfogo del sindaco Prestanti: "Ci hanno lasciato soli"

Proseguono in città e in provincia gli interventi in seguito alla catastrofica alluvione che tra il pomeriggio e la serata del 2 novembre ha messo in ginocchio l'intero territorio pratese ( LEGGI ). Tragico il bilancio con tre vittime: due ultraottantenni di Montemurlo e un 73enne di Prato, quest'ultimo morto folgorato mentre cercava di staccare l'elettricità nella taverna della sua casa di via di Cantagallo invasa dall'acqua.

Impagabile il contributo dei volontari che, ovunque, stanno affiancando forze dell'ordine e soccorritori coordinati dalla Protezione civile. Solo all'appello lanciato dalla Federazione del Pd di Prato (chi volesse aderire o fornire materiale come stivali e pale può rivolgersi qui bit.ly/pdpratoemergenza ) hanno risposto già in duemila, in gran parte giovani, che sono stati organizzati in oltre 100 squadre. Ma la solidarietà non ha colore e così, nella giornata di ieri, tra questi "angeli del fango" è successo di vedere spalare fianco a fianco il capogruppo della Lega in Consiglio comunale Daniele Spada (che oggi ha portato sul campo anche le onorevoli Nisini e Montemagni) e il consigliere comunale del Pd Lorenzo Tinagli.

Un appello per trovare volontari per fare i sacchi di sabbia da distribuire nelle zone più a rischio è stato fatto da Simone Calamai, sindaco di Montemurlo,: "Il sindaco - si legge su Fb del Comune - invita tutti a dare una mano e a presentarsi in via Toscanini, 25 sede del Coc, centro operativo protezione civile comunale - vicino alla sede della polizia municipale, a presentarsi per aiutare".

Le situazioni più critiche restano quelle della zona nord della città, in particolare Santa Lucia e Figline, quella di Oste a Montemurlo, Vaiano con decine di case e aziende invase dall'acqua e quella di Seano, dove l'acqua è ancora presente copiosa nelle strade. A questo proposito da registrare lo sfogo del sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti che su Facebook ha lamentato di essere stato lasciato solo a gestire l'emergenza.







Restano problemi legati alle forniture idriche ed energetiche. Nelle zone allagate sono state danneggiate anche le cabine elettriche e dunque ci sono ancora famiglie e aziende senza corrente elettrica. Tra queste ci sono anche un centinaio di famiglie di Oste, con bambini e anziani, che si sono rivolti a Notizie di Prato: "Siamo senza corrente elettrica ormai da trentasei ore - dicono - perché la cabina Enel che fornisce le nostre utenze è ubicata in un locale interrato di un condominio privato in via Treviso e risulta ancora sommersa. L’Enel non interviene finché la Protezione Civile non provvede a svuotare la cabina. Il disservizio è proprio nella difficoltà a reperire una idrovora, lasciando oltre cento famiglie senza la fornitura elettrica. Comprendiamo che ci sono delle priorità, infatti finora non abbiamo sollecitato, adattandoci, però ora la situazione sta diventando insostenibile". Stamani sarà fatto il punto della situazione alle 12 e sarà deciso se è necessario provvedere generatori per la produzione di energia nelle principali aree dove le squadre di intervento non sono riuscite a ripristinare cabine e collegamenti.

Purtroppo ci sono ancora problemi anche per il ripristino dell'erogazione dell'acqua. Sia a Prato che nei comuni limitrofi coinvolti dall'alluvione sono necessari interventi strutturali da parte di Publiacqua per poter garantire nuovamente a tutti anche questo servizio essenziale. Sono state posizionate delle autobotti ma sono insufficienti. Particolarmente critica la situazione a Carmignano: "L’impossibilità ad entrare nell’Impianto Casa Rossa, situato a Seano - spiega Publiacqua - e a servizio di gran parte del territorio comunale ed allagato dagli eventi meteo delle ore scorse, ha impedito fino ad oggi qualsiasi operazione o tentativo di rimessa in esercizio. Abbassatosi il livello dell’acqua da questa mattina i nostri operatori, coadiuvati dai vigili del fuoco, stanno lavorando per eliminare l’acqua residua dall’impianto. Una volta terminata tale operazione, procederanno a verificare la funzionalità dello stesso, e soprattutto delle pompe rimaste sott’acqua per molte ore, per quindi ripristinare il servizio".

Intanto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani lunedì 6 novembre alle 10.30 sarà in Comune a Prato per incontrare le autorità regionali, i sindaci e gli esponenti del mondo imprenditoriale.

(in aggiornamento)