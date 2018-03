03.03.2018 h 09:08 commenti

Maltempo, allerta gialla: cresce il livello dei corsi d'acqua con la pioggia. Chiuse le piste ciclabili

Il Centro funzionale della Regione Toscana ha emesso l'avviso di criticità per tutti i corsi d'acqua cittadini il cui livello potrebbe salire non soltanto per la pioggia ma anche per l'aumento della temperatura che avrà effetti sulla neve caduta in abbondanza nei giorni scorsi

Il maltempo continua a preoccupare. Fino alla mezzanotte di oggi, sabato 3 marzo, è in vigore l'allerta di colore giallo per il rischio idraulico relativamente al reticolo minore e quindi a tutti i corsi d'acqua della città. Per tutta la giornata di oggi, stando alle previsione del Centro funzionale della Regione Toscana, potranno verificarsi piogge anche di moderata intensità; queste precipitazioni potrebbero far innalzare i livelli dei corsi d'acqua. In più, l'aumento delle temperature rappresenta un'ulteriore rischio a causa dello scioglimento della neve caduta in modo copioso nei bacini a monte dei fiumi. Il sistema di protezione civile è continuamente attivo e manterrà il livello operativo di “attenzione”.

Chiuse per precauzione tutte le piste ciclabili.

