02.06.2019 h 13:15 commenti

Malore per giovane escursionista sul Monteferrato, interviene l'elicottero dei vigili del fuoco

L'elicottero è atterrato poi a Villa Fiorelli dove la giovane è stata presa in consegna da un'ambulanza della Croce d'oro di Prato

È stato necessario l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco per soccorrere una giovane escursionista che ha accusato un malore sul Monteferrato nella zona di Montemurlo. L'allarme è scattato stamani, 2 giugno, poco prima delle ore 12. Per soccorrere la ragazza, di origine cinese, è scattata una task force tra pompieri, Vab e Soccorso alpino. Il luogo dove si trovava la giovane è piuttosto impervio e comunque difficile da raggiungere con i mezzi di soccorso. Per questo è stato fatto giungere l'elicottero che con l'aiuto del verricello ha accompagnato la ragazza fino all'area verde vicino a Villa Fiorelli dove è stata presa in consegna da un'ambulanza della Croce d'oro con medico a bordo inviata dal 118. Le sue condizioni sembrano buone ed è stata accompagnata all'ospedale di Prato per gli accertamenti del caso.

Edizioni locali collegate: Prato Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus