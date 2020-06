24.06.2020 h 13:39 commenti

Malore nel bosco, 56enne soccorso dai vigili del fuoco a Cavarzano

L'uomo è riuscito a chiedere aiuto. Sul posto una squadra del distaccamento di Montemurlo e il nucleo Saf. La vittima caricata su una barella, portata sulla strada e presa in cura dalla Misericordia di Vernio

Ha avuto un malore mentre si trovava nei boschi di Cavarzano, nel comune di Vernio, si è accasciato e non è più riuscito a rimettersi in piedi per raggiungere la strada. L'uomo, 56 anni, è riuscito a dare l'allarme ed è stato soccorso dai vigili del fuoco e dalla Misericordia di Vernio. E' successo intorno alle 11 di oggi, mercoledì 24 giugno. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo che, con il supporto dei colleghi del Saf (nucleo speleo alpino fluviale), è riuscita a raggiungere il punto in cui l'uomo si è sentito male. Il cinquantaseienne è stato caricato su una barella 'toboga' e trasportato per 150 metri fino alla strada dove ad aspettare c'erano i sanitari della Misericordia. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Santo Stefano in codice giallo.



