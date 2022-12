27.12.2022 h 12:14 commenti

Malore mentre lavora in un'azienda tessile, gravissimo un uomo di 44 anni

L'uomo ha avuto un arresto cardiaco mente si trovava in fabbrica a Montemurlo. Sul posto un'ambulanza della Croce d'Oro e Pegaso che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi

Un uomo di 44 è stato soccorso questa mattina, 27 dicembre poco prima delle 10, dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre si trovava sul posto di lavoro in un'azienda tessile di Montemurlo.

E' intervenuta un'ambulanza della Croce d'Oro di Montemurlo inviata dal 118 che ha prestato i primi soccorsi ma le condizioni dell'uomo sono rimaste critiche ed è stato necessario l'intervento di Pegaso, atterrato nel piazzale della zona commerciale di Bagnolo. L'operaio, a cui è stato applicato un massaggiatore cardiaco automatico, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi. Sul posto anche una pattuglia della Municipale di Montemurlo per regolare il traffico.

Edizioni locali collegate: Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus