Malore mentre lavora in tintoria, gravissimo un operaio di 59 anni

E' stato soccorso in codice rosso ed ora è ricoverato in prognosi riservata. E' successo in un azienda di Vaiano

E' stato ricoverato in prognosi riservata nella Rianimazione del Santo Stefano l'operaio di 59 anni colto da malore, nella giornata di ieri lunedì 21 gennaio, mentre stava lavorando all'interno della Tintoria Martelli in via di Camino a Vaiano. L'uomo, intorno alle 19, è stato soccorso in codice rosso da un'ambulanza del 118. Sono stati i compagni di lavoro a dare l'allarme quando l'hanno visto accasciarsi a terra, vittima di un malore. Sul posto anche gli ispettori dell'Asl che hanno ascoltato i presenti, cercando di ricostruire l'accaduto.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

