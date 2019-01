13.01.2019 h 12:13 commenti

Malore mentre cammina: cade e picchia la testa, grave un'anziana

La donna ha 78 anni e si è sentita male in via Libero Grassi questa mattina. Il 118 l'ha soccorsa in codice rosso e trasferita d'urgenza al Santo Stefano dove è stata ricoverata

E' stata ricoverata in gravissime condizioni al Santo Stefano una donna di 78 anni che questa mattina, domenica 13 gennaio, poco prima delle 10 è caduta a causa di un malore mentre stava camminando in via Libero Grassi, a Chiesanuova. Immediata la richiesta d'aiuto al 118, che ha inviato un'ambulanza con medico a bordo in codice rosso. I sanitari hanno stabilizzato la donna e poi l'hanno trasferita d'urgenza al pronto soccorso. A provocare la caduta, sarebbe stato un attacco cardiaco. Rovinando a terra, poi, l'anziana ha anche picchiato violentemente la testa sul selciato, riportando un trauma cranico.

