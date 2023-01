06.01.2023 h 12:13 commenti

Malore in piena notte, trentacinquenne trovato morto dai coinquilini

E' successo stanotte in via del Lazzeretto alle Badie. Sul posto un'ambulanza inviata dal 118 e i carabinieri

Tragedia questa notte. 6 gennaio, in un'abitazione in via del Lazzeretto a Prato nel quartiere Le Badie. Un uomo di origine pachistana di 35 anni, è stato trovato privo di sensi nella sua stanza dai coinquilini. La scoperta è stata fatta attorno alle 3. Immediata la chiamata al 118 ma i sanitari si sono dovuti arrendere e constatare il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Iolo per accertare che non ci fossero dubbi sulla causa naturale della morte del giovane uomo. Per i militari e per il magistrato di turno, si è trattato di un malore. La salma è libera.



