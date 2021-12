17.12.2021 h 10:09 commenti

Malore in palestra, ragazzina di terza media trasferita d'urgenza da Pegaso al Meyer

E' successo stamani alla scuola media Malaparte di via Baldanzi. La studentessa ha avuto appena il tempo di dire che aveva un fortissimo mal di testa e poi si è accasciata. E' stata rianimata dai soccorritori del 118

Si è sentita male in palestra, prima di iniziare la lezione di educazione fisica e ora lotta tra la vita e la morte al Meyer di Firenze. La ragazzina di 12 anni, che frequenta la terza media alle Malaparte di via Baldanzi, ha avuto appena il tempo di dire ai compagni e alla professoressa che aveva un fortissimo mal di testa e poi si è accasciata a terra, priva di sensi.

E' successo stamani, venerdì 17 dicembre, intorno alle 9. Immediata la richiesta di aiuto al 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza con medico a bordo. I soccorritori hanno rianimato la ragazzina, di origine cinese, e sono riusciti a stabilizzarla. Le condizioni molto gravi, però, hanno spinto il medico a chiedere l'intervento dell'elisoccorso Pegaso, che è atterrato nel parcheggio della Camera di commercio in via Pelagatti.

La ragazzina è stata quindi trasferita d'urgenza al Meyer, mentre la polizia municipale chiudeva la zona per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza.

Secondo quanto appreso, la ragazzina potrebbe essere rimasta vittima di un aneurisma cerebrale. I sanitari del Meyer l'hanno subito portata in sala di Neurochirurgia dove è stata sottoposta ad un delicato intervento.

seguono aggiornamenti