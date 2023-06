29.06.2023 h 19:57 commenti

Malore in casa a Vaiano: soccorso dall'ambulanza con soli volontari, poi deve intervenire Pegaso. È morto

L'uomo è andato in arresto cardiaco nel tragitto verso il Santo Stefano e la centrale ha preferito "cambiare programma" inviando l'elicottero che ha portato il 64enne a Careggi con il massaggiatore automatico

(e.b.)

Sui tagli al servizio 118 si allunga nuovamente un'ombra. E' quella che del soccorso a un 64enne di Vaiano che attorno alle 13 di oggi, 29 giugno, ha accusato un malore nella sua abitazione in via Mazzini. Ha telefonato a un parente che abita altrove per chiedere aiuto. Parente che è riuscito a contattare il 118 di Firenze-Prato. Erano le 13.25. In assenza di altri mezzi nelle vicinanze, è partita in codice rosso un'ambulanza della Croce rossa con solo volontari da Prato nord. Una volta preso il paziente da Vaiano è ripartita verso il Santo Stefano ma giunta quasi ai confini con Prato, in località La Cartaia, si è dovuta fermare perché il 64enne è andato in arresto cardiaco ed è stato quindi necessario far partire le prime manovre di rianimazione. Il 118 ha quindi fatto partire l'elisoccorso Pegaso che è arrivato dopo 9 minuti al campo sportivo della Briglia, costringendo quindi i soccorritori a tornare in parte indietro per la consegna. Nel frattempo è sopraggiunta anche l'ambulanza medicalizzata da Vernio. Il 64enne è stato attaccato a Lucas, il massaggiatore automatico necessario per non perdere il battito nel tragitto da Vaiano al policlinico fiorentino di Careggi dove è stato accompagnato. Ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile. In serata è arrivata la notizia della sua morte. Si chiamava Stefano Farsetti. Un episodio che suscita più di una perplessità sull'adeguatezza del sistema di soccorso. Far partire un mezzo di volontari e per giunta da Prato, evidenzia il peso del taglio della postazione medica h12 diurna di Vaiano non sostituita da un'infermieristica. O meglio, dopo le numerose proteste, è stata accordata la presenza di un infermiere ma solo nel fine settimana. L'altra domanda che rivolgiamo all'Asl Toscana centro è perché si è scelto di fermare la corsa all'ospedale più vicino, ossia il Santo Stefano, per far intervenire Pegaso dilatando di conseguenza i tempi. E questo di fronte a una patologia tempo dipendente dove anche un minuto in più può fare la differenza.Sull'episodio sta facendo i dovuti accertamenti il sindaco Primo Bosi, particolarmente critico nei confronti di Asl e Regione su questa nuova organizzazione del servizio.