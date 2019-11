26.11.2019 h 12:03 commenti

Malore fatale per un 77enne, inutile l'intervento dell'elisoccorso Pegaso

E' successo stamani a Vaiano. I soccorritori hanno cercato in tutti i modi di rianimare l'anziano ma non c'è stato niente da fare

Non è servito a niente, purtroppo, l'intervento dell'elisoccorso Pegaso. Un uomo di 77 anni è deceduto stamani, 27 novembre, dopo essersi sentito male in un terreno in via di Boana a Vaiano. E' successo intorno alle 10. Immediato l'allarme al 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza. I soccorritori hanno cercato di rianimare l'anziano ed è stato chiesto l'intervento del Pegaso, per poterlo trasferire più velocemente in ospedale. Purtroppo il 77enne non ce l'ha fatta e il personale sanitario si è dovuto arrendere. Sul posto anche i carabinieri e la polizia municipale di Vaiano. L'anziano è stato colto da un malore, probabilmente di natura cardiocircolatoria. Informato il magistrato di turno.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

