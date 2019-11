03.11.2019 h 16:14 commenti

Malore fatale mentre fa jogging, 62enne muore in viale della Repubblica

L'uomo stava correndo nella tarda mattinata di oggi quando si è accasciato a terra. Inutili i disperati tentativi di rianimazione da parte del medico e del personale del 118

Un uomo di 62 anni, Fausto Magni, è morto poco dopo mezzogiorno e mezzo di oggi, domenica 3 novembre, mentre faceva jogging lungo viale della Repubblica. Il sessantaduenne è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. Sono stati i passanti a chiamare il 118. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce d’Oro. Inutili le manovre di rianimazione praticate dal medico che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Il sostituto Lorenzo Gestri, immediatamente informato, ha liberato la salma perché è stato subito escluso che la morte possa essere stata provocata da una causa diversa dal malore. L’uomo non aveva con sé documenti e alla sua identità, secondo quanto riferito, si è risaliti attraverso la data di matrimonio incisa sulla fede che aveva al dito. Il riscontro anagrafico compiuto dai carabinieri ha consentito di rintracciare la moglie della vittima.

