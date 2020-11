23.11.2020 h 12:10 commenti

Malore fatale mentre è in ditta, muore titolare di un'azienda tessile

La tragedia stamani in via Parugiano di Sotto a Montemurlo. La vittima aveva 55 anni e aveva appena detto al socio che sarebbe tornato a casa visto che non si sentiva bene

Foto d'archivio

Ha avuto il tempo di dire al socio che non si sentiva molto bene e che sarebbe tornato a casa. Ma purtroppo non è riuscito nemmeno ad uscire dall'azienda. E' morto così, intorno alle 9.15 di stamani 23 novembre, il titolare di una ditta tessile con sede in via Parugiano di Sotto a Montemurlo. L'uomo, che aveva 55 anni, è stato trovato a terra dal socio, preoccupato per non averlo visto andare via dopo che gli aveva annunciato l'intenzione di tornare a casa. Immediato l'allarme al 118, che ha inviato un'ambulanza sul posto. Purtroppo i tentativi di rianimazione operati dai soccorritori si sono rivelati vani. Intervenuti anche i carabinieri della Tenenza, che hanno informato il magistrato di turno. Il decesso, secondo l'esame del medico, sarebbe stato provocato da un arresto cardiaco fulminante.

Edizioni locali collegate: Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus