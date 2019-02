26.02.2019 h 18:57 commenti

Malore fatale mentre è al volante della sua auto: tragedia in via Dossetti

La vittima è un pratese di 75 anni: inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. Il mezzo ormai privo di controllo ha finito la sua corsa contro una rete che delimita un campo

E' stato colto da un malore mentre era al volante della sua auto e non ha avuto scampo. La vittima è un pratese di 75 anni, morto oggi pomeriggio, 26 febbraio, in via Dossetti. E' successo poco prima delle 17 e il mezzo, ormai privo di controllo, ha finito la sua corsa contro una rete che delimita un campo. Per fortuna nessun altra persona è rimasta coinvolta.

Niente da fare, invece, per il conducente. E' stato soccorso prima da alcuni passanti, poi dai sanitari del 118 che hanno cercato inutilmente di rianimarlo sul posto prima di arrendersi. Intanto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi di legge.