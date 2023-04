17.04.2023 h 14:06 commenti

Malore al Palazzo di giustizia, muore ex finanziere di 75 anni

E' successo stamani negli uffici dell'Organismo di mediazione. L'uomo era in compagnia della moglie quando si è sentito male. Immediati ma inutili i soccorsi

Stroncato da un malore mentre si trovava con la moglie davanti all'Organismo di mediazione del tribunale di Prato. La vittima è un uomo di 75 anni, finanziere in pensione. E' successo poco dopo le 10.30 di stamani al primo piano del Palazzo di giustizia. Immediati i soccorsi ma non c'è stato niente da fare. I sanitari inviati dal 118 hanno praticato le manovre di rianimazione ma l'intento di salvare l'anziano si è rivelato inutile: il malore non ha lasciato scampo. Sul posto è intervenuta anche la polizia per i rilievi. Una informativa è stata trasmessa al magistrato di turno, il sostituto Vincenzo Nitti.



