Malato oncologico "parcheggiato" da 24 ore al pronto soccorso in attesa di un letto in reparto. La denuncia del figlio

Prima di essere spostato ce ne vorranno altrettante. L'uomo è arrivato in ospedale per una Tac di controllo post chemioterapia che ha evidenziato la presenza di due emboli. Impossibile quindi rimandarlo a casa, ma in assenza di posti in reparto, l'uomo è stato mandato in Dea

Ormai la situazione al Santo Stefano è fuori controllo. Lo dimostra l'ultima segnalazione che è arrivata alla nostra redazione da parte di un lettore. E' il figlio di un paziente oncologico di 69 anni che è al pronto soccorso su una barella in attesa di un posto letto dalle 15 di ieri, 23 gennaio, e che probabilmente, stando a quello che gli è stato riferito stamani, resterà lì fino a domani.La cosa grave, in questo caso, è che l'uomo non è arrivato in ospedale con accesso dal pronto soccorso, ma c'è finito dopo una tac di controllo post chemioterapia che ha evidenziato la presenza di due embolie polmonari. Impossibile rimandarlo a casa. In assenza di posti disponibili in reparto e in Ama (presa in carico precoce), infatti, il radiologo è stato costretto a inviare l'uomo al pronto soccorso. Direttamente o indirettamente, l'area emergenza del Santo Stefano è diventata quindi un parafulmine per tutto. “Lo hanno parcheggiato al pronto soccorso perché non c'era posto in oncologia. - racconta il figlio - E' su una barella con altre decine di persone in attesa, in mezzo a un campo di battaglia tra gente che urla, sanitari costretti a fare i medici della mutua, via vai di persone. Mangia solo prodotti semiliquidi per via della malattia all'esofago e non è ammissibile che ancora sia in barella al pronto soccorso. Non perché sia mio padre, ma perché è un paziente oncologico. Lasciamo stare che siamo dovuti andare a prendere il Plasil a casa perché in ospedale non c'è e lasciamo stare il fatto che forse quei due emboli potevano essere evitati con maggiore attenzione da parte di segue mio padre nel percorso di cura perché al pronto soccorso ci hanno spiegato che probabilmente la causa è l'accesso venoso per la chemio. Adesso la priorità è che venga sistemato in una camera esattamente come chi sta come lui. Invece ci dicono che se ne riparla domani ma non per un letto in oncologia, bensì in Ama (ex Obi primo piano, ndr)”.E' l'ennesimo grido di allarme da parte dei cittadini. La Regione continuerà a rispondere con il silenzio? E l'Asl pensa davvero che sette letti in più a Villa Fiorita, peraltro non ancora attivati, siano sufficienti per attenuare il fenomeno?