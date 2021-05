18.05.2021 h 13:00 commenti

Maioriello (M5S): "Impossibile prenotare il rinnovo dell'esenzione per i farmaci, inaccettabile disservizio della Asl"

"Un solo numero di telefono e sempre occupato - la denuncia del consigliere comunale - senza il rinnovo, i cittadini che hanno diritto all'esenzione sono costretti a pagare le medicine di cui hanno bisogno. E' una vergogna"

“Ho telefonato almeno trenta volte ma ho sempre trovato occupato e perciò non ho potuto prendere l'appuntamento per il rinnovo di una esenzione sanitaria. Poco male se non fosse che senza il rinnovo dell'esenzione, tutto diventa a pagamento. E' inaccettabile, e il mio sfogo contro l'inefficienza della Asl vuole essere l'inizio di una battaglia nell'interesse di tutti i cittadini che hanno diritto di accedere ai servizi senza doversi dannare”. A parlare è il capogruppo del M5S in Consiglio comunale, Carmine Maioriello; nel suo mirino è finito il numero 0574-807300 della Asl attraverso il quale è possibile prenotare un appuntamento per i servizi amministrativi di anagrafe sanitaria. “A causa della pandemia – spiega Maioriello – le esenzioni scadute il 31 dicembre scorso sono state prorogate d'ufficio fino al 15 maggio, ma ora serve il rinnovo e il rinnovo è possibile solo prendendo un appuntamento ad un numero di telefono che è perennemente occupato. Un disservizio che sta creando problemi a quelle persone che hanno bisogno dell'esenzione per non pagare farmaci talvolta costosi. Sono andato di persona all'ufficio della Asl ma ovviamente sono stato respinto perché senza appuntamento. Ho segnalato il disservizio e chiesto spiegazioni all'Urp che mi ha detto che purtroppo il numero è unico per tutta la provincia e le chiamate sono una enormità”. L'alternativa al telefono è la e-mail: “Io in qualche modo mi posso anche arrangiare – conclude il capogruppo M5S – ma può esistere un anziano senza internet, che non sa usare la posta elettronica e magari non ha un nipote che lo possa aiutare? La Asl intervenga e metta i cittadini in condizione di poter usufruire dei servizi a cui hanno diritto”.









Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus