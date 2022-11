21.11.2022 h 12:02 commenti

Sicurezza stradale: il tratto pratese della declassata è la maglia nera a livello nazionale

Lo rivela l'indagine di Aci pubblicata in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. Crescono gli incidenti in tutta la provincia: nel 2021 sono stati 896, quelli mortali 9 mentre i feriti hanno oltrepassato i mille

La strada più pericolosa, a livello nazionale è la Declassata, e in particolare i 2,9km del tratto pratese dove il tasso di incidentalità è d 9,5 al chilometro.

Dati preoccupanti, sempre forniti da Aci in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada, anche per quanto riguarda gli incidenti .Nel 2021 in tutta la provincia sono stati 896, quelli mortali 9 mentre i feriti 1.101 ,un trend in aumento rispetto all' anno precdente dove i sinistri erano 675, 6 e morti e 782 feriti.

"I comportamenti- sottolinea Federico Mazzoni presidente Aci provinciale - determinano oltre il 95% degli eventi . Evidentemente non è assurdo per molti che il messaggio arrivato sullo smartphone abbia la precedenza sul guardare dove si sta andando, sembra normale uscire la sera con il deliberato intento di ubriacarsi. Consideriamo normali le nostre reti stradali urbane: costellate di elementi pericolosi, installati con interventi incoerenti dalle amministrazioni, in spregio alla logica del buon senso. Quindi cittadini e amministrazioni devo riflettere sui loro comportamenti e le loro scelte".