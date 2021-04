06.04.2021 h 16:53 commenti

Magistrati e avvocati sono stati vaccinati ma il maxiprocesso per la frode delle mascherine slitta per rischio Covid

Fa discutere la decisione di non celebrare l'udienza in base ad una disposizione del tribunale nonostante tutti gli addetti del comparto giustizia abbiano avuto una corsia preferenziale per la vaccinazione

C'era solo da definire l'applicazione delle pene, tutte patteggiate. Nessun processo, nessuna discussione, nessun intervento, nessun imputato e tantomeno testimoni da sentire: poco più di una formalità al termine della quale una delle più grosse inchieste della procura di Prato, quella sulla truffa delle mascherine destinate alla sanità toscana e alla protezione civile nazionale, oggi, martedì 6 aprile, sarebbe arrivata a sentenza.

E invece si dovrà aspettare settembre perché una disposizione del tribunale stabilisce che le udienze con un più di 4 parti in causa non si celebrano per evitare assembramenti (le aule delle udienze preliminari hanno dimensioni ridotte e non hanno finestre) e possibili rischi di contagio. E' il caso di quella in programma oggi: 15 imputati (quasi nessuno presente), una schiera di avvocati, due pubblici ministeri, un giudice e un cancelliere.

Avvocati, pm, giudice e cancelliere tutti o quasi vaccinati visto che in Toscana la campagna vaccinale contro il coronavirus ha aperto una corsia preferenziale, tra l'altro fortemente criticata, per il settore giustizia. Se ne riparla a settembre e si dovrà dunque aspettare fino ad allora anche se la procura ha chiesto di anticipare i tempi in considerazione del fatto che la richiesta di celebrare il rito alternativo dei patteggiamenti risale a novembre.

Grande l'attesa per l'udienza di oggi anche per l'accordo sulla confisca di circa due milioni di euro, una parte dei soldi sequestrati ai due imputati principali: i fratelli a capo del gruppo Yl che lo scorso anno, in piena emergenza sanitaria, convertirono la produzione di abbigliamento in dispositivi di sicurezza per arginare la diffusione del coronavirus. Una conversione che fruttò due maxicommesse pubbliche, un super appalto da 45 milioni per la fornitura di circa 100 milioni di mascherine destinate alle Asl attraverso Estar, la centrale per gli acquisti sanitari della Regione Toscana, e alla protezione civile attraverso la presidenza del Consiglio dei ministri. Mascherine che però si rivelarono una truffa perché non rispondenti ai requisiti di qualità e frutto di produzioni con subappalti non autorizzati ad una trentina di confezioni cinesi che impiegavano, e in qualche caso sfruttavano operai irregolari.