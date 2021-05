14.05.2021 h 11:13 commenti

Maggio mese delle cucciolate dei cervi, l'appello delle guardie venatorie: "Non toccatele"

I piccoli spesso si fermano a riposare lungo il ciglio della strada, ma se vengono accarezzati dagli uomini assorbono il loro odore e la madre non li riconosce più e rischiano di morire di fame

"I cuccioli di cervo e capriolo non devono essere toccati dall'uomo altrimenti la madre non li riconosce e il loro destino è la morte per fame”. L'appello è dell'associazione di guardie ittiche e venatorie Agriambiente che in questi giorni sta ricevendo numerose chiamate con richieste di intervento, soprattutto in val di Bisenzio.

“E' il periodo delle cucciolate – spiega il presidente Giancarlo Cecconi – i piccoli restano vicino al luogo dove sono stati partoriti ed è la madre a fare la spola per nutrirli. Un comportamento naturale che non deve essere alterato dall'uomo, pertanto è giusto chiamarci, l'animale potrebbe essere ferito, ma è fondamentale che non venga toccato”. Quando arriva la chiamata, le guardie intervengono immediatamente monitorando l'animale, se entro poche ore non si muove allora viene allertato il centro per la raccolta degli animali selvatici di Firenze.

“Ieri siamo stati chiamati a Sant'Ippolito di Vernio per un cerbiatto che era accasciato lungo la strad a– spiega Cecconi - ci siamo subito resi conto che non aveva ferite ed era molto piccolo, lo abbiamo monitorato e dopo qualche ora si è alzato. Se qualcuno lo avesse toccato il branco non lo avrebbe riconosciuto e quindi non essendo ancora in grado di provvedere a sé stesso, sarebbe morto di fame o diventato preda di altri animali”. L'associazione è attiva 24 ore su 24 per richiedere un intervento si può contattarla al numero 3469477721

