Magazzino distrutto dalle fiamme, nel rogo bruciata anche una macchina

L'incendio è scoppiato in via della Lastruccia a Galciana. La struttura in lamiera è andata completamente distrutta, non ci sono feriti. L'area è stata messa in sicurezza, sono in corso le verifiche per accertare le cause del rogo





Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Prato e quelli del distaccamento di Montemurlo insieme a una pattuglia di carabinieri e una della polizia.



Le fiamme sono state spente e l’area, dopo le operazioni di bonifica, messa in sicurezza. Ancora in corso le verifiche per accertare le cause del rogo.







Un incendio, divampato oggi 7 giugno poco dopo le 12.15, ha completamente distrutto un magazzino di 150 mq in lamiera in via della Lastruccia a Galciana utilizzato come deposito per vernici e attrezzi da lavoro. Il magazzino è della Prato Color e all’interno c’era anche una macchina che è andata completamente distrutta nel rogo.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Prato e quelli del distaccamento di Montemurlo insieme a una pattuglia di carabinieri e una della polizia.Le fiamme sono state spente e l’area, dopo le operazioni di bonifica, messa in sicurezza. Ancora in corso le verifiche per accertare le cause del rogo.

