21.07.2020 h 09:02 commenti

Mafia, Toscana terra di conquista. A Prato attive organizzazioni criminali italiane e straniere

Droga e prostituzione, ma anche infiltrazioni nell'economia locale attraverso l'acquisizione di quote o di intere società. Il rapporto sull'attività della Dia nel secondo semestre 2019 mette in luce un crescendo di inchieste sui gruppi criminali che operano sul territorio

nadia tarantino

C'è ma non si vede. Parla il dialetto siciliano, campano, calabrese, si muove secondo codici di onore e si arricchisce infiltrandosi nel tessuto economico senza disdegnare il mercato della droga. “Le mafie in Toscana non ricorrono a manifestazioni eclatanti: omicidi, attentati oggi non fanno parte della loro strategia che invece si realizza con l'acquisizione di settori economici sempre più importanti”, ha detto il procuratore distrettuale antimafia di Firenze, Giuseppe Creazzo, parlando qualche settimana fa della criminalità organizzata in Toscana. Parole riprese nella relazione del ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta dalla Direzione investigativa antimafia nel periodo luglio-dicembre 2019. Lo spaccato toscano mette in luce la capacità delle organizzazioni criminali italiane – mafia, camorra, 'ndrangheta – di diventare parte integrante dell'economia reale attraverso l'acquisizione di aziende alle prese con difficoltà finanziarie. Uno spaccato preoccupante al quale si aggiunge l'avanzata delle criminalità mafiose e criminali straniere. La provincia di Prato ne aggrega diverse stando alle inchieste recenti e più datate: i cinesi gestiscono la filiera della contraffazione ma fanno soldi anche con le bische clandestine, gli albanesi e i rumeni controllano la droga dividendosi il mercato per tipologia di stupefacente con i nordafricani, mentre la prostituzione accomuna le organizzazioni cinesi, albanesi, marocchine, tunisine, algerine e nigeriane.La relazione fa una distinzione tra mafia italiana e 'resto del mondo'. “Alberghi, ristoranti, attività immobiliari, commercio all'ingrosso, costruzioni, attività manifatturiere ed edili, terreni agricoli, appartamenti, ville, fabbricati industriali, negozi: sono solo alcune tra le tipologie di beni sottratti alle mafie in Toscana, concentrati – si legge – seguendo un ordine quantitativo decrescente nelle province di Lucca, Firenze, Arezzo, Pisa, Livorno, Pistoia, Prato, Massa Carrara, Siena e Grosseto”. La 'ndrangheta non avrebbe un radicamento territoriale consolidato ma la sua presenza sarebbe rappresentata dalle 'ndrine che farebbero della criminalità calabrese quella più diffusa in assoluto in Toscana e più attiva nella diversificazione degli investimenti. Riciclaggio, usura ed estorsioni sono i mezzi attraverso i quali le cosche calabresi tentano la scalata all'economia locale.Dalla Calabria alla Sicilia: lo scenario criminale toscano dimostra come Cosa nostra non fondi la sua presenza sul “canonico controllo del territorio quanto sul forme e tentativi di infiltrazione nell'economia e nella finanza locali e di condizionamento dell'azione pubblica funzionale soprattutto al controllo degli appalti”. Una mafia, quella siciliana, che si avvale di colletti bianchi. “Significativi elementi al riguardo – riporta la relazione sul lavoro della Dia nel secondo semestre dello scorso anno – sono emersi negli esiti dell'operazione Golden wood eseguita dalla guardia di finanza di Prato, nell'ambito della quale sono state arrestate 12 persone (7 residenti nella provincia di Palermo) ritenute responsabili di associazione finalizzata a riciclaggio, autoriciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti, intestazione fittizia di beni, contraffazione di documenti e altro. Molti dei reati aggravati dalla finalità di agevolare Cosa nostra”.Per quanto riguarda la Camorra, insediamenti vengono segnalati lungo la costa tirrenica e a Prato. “Si percepisce che la camorra – ancora un passo della relazione – contravvenendo a quelli che sono i propri canoni operativi, stia mirando a mantenere un profilo basso, evitando azioni criminose eclatanti, tali da attirare l'attenzione degli inquirenti. La pressione estorsiva resta uno degli strumenti essenziali attraverso cui i sodalizi campani esprimono la loro forza, accrescono il potere e reperiscono le risorse per gli investimenti nei settori turistici e locali pubblici”.Sono i numeri dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata a dare la misura di quanto la Toscana sia terra ambita e appetibile: attualmente sono in corso le procedure per la gestione di 374 immobili confiscati, mentre altri 135 sono già stati destinati. Risultano in corso le procedure per la gestione di 44 aziende, mentre 11 sono state già destinate. Ampio il capitolo dedicato alle organizzazioni criminali straniere con molti accenni alle inchieste di portata anche nazionale nate e sviluppate a Prato. “Significativa a riguardo – è scritto nella relazione – l'interdittiva emessa dalla prefettura nei confronti di un'azienda operante nel commercio la cui compagine societaria, composta da italiani e cinesi, è stata ritenuta a rischio di infiltrazione mafiosa per la vicinanza ad un clan camorristico”.La carrellata delle 'specializzazioni criminali' parla di cinesi concentrati nell'area Prato-Firenze-Pistoia e dediti a contraffazione e contrabbando nei settori del tessile-abbigliamento. “Un settore – si legge – nel quale le ditte cinesi avviano la produzione con gravi violazioni della normativa ambientale, sanitaria e del lavoro, spesso con l'impiego di manodopera clandestina nonché irregolarità in materia di sicurezza. Un fenomeno che viaggia parallelamente a sistemi di trasferimento illegale di capitali, desumibili anche da numerose segnalazioni per operazioni sospette e da indagini che, nel recente passato, hanno profilato ipotesi di riciclaggio”. E c'è dell'altro: “La criminalità cinese gestisce importanti giri d'affari legati allo sfruttamento della prostituzione anche all'interno di circoli e locali notturni, nonché bische clandestine e sale per il gioco d'azzardo”. Più di una volta le inchieste hanno ipotizzato il reato di associazione mafiosa che però è sempre caduto: i requisiti che il codice penale individua per poter muovere l'aggravante (assoggettamento, intimidazione, controllo) non hanno, fino ad oggi, trovato riscontro.Droga e prostituzione, come detto, sono 'patrimonio trasversale' e impegnano sia le criminalità albanese e rumena sia quelle africane come dimostrano le inchieste approdate in passato ad arresti e denunce.