04.01.2020

Mafia cinese, Nicolosi e Biffoni: "Nessuna sottovalutazione del fenomeno"

Il procuratore e il sindaco dopo l'allarme della Fondazione Caponnetto. La Procura ha fatto accertamenti sui soldi utilizzati per acquistare hotel e locali: "In gran parte arrivano direttamente dalla Cina". Biffoni ribadisce: "A Prato ci sono gli anticorpi per contrastare l'illegalità"

Che si possa definire tecnicamente "mafia" o meno, quello cinese è un fenomeno criminale importante che va combattuto. Questo in sintesi il pensiero del procuratore di Prato,che preferisce non commentare la definizione data dalla Fondazione Caponnetto alla zona Prato-Osmannoro-Firenze, vista come la Corleone della mafia cinese ( LEGGI ), ma che con l'occasione ribadisce quanto ha sempre sostenuto: "E' difficile dare quella definizione in termini giuridici ma questo non significa che il fenomeno sia meno pericoloso. Da quello che vediamo nelle nostre indagini e da quanto emerso nelle inchieste portate avanti dalla Dda di Firenze, emergono delle caratteristiche importanti del fenomeno. Intanto tutto avviene all'interno della comunità cinese. Al momento non ci risulta abbia mai tracimato. C'è grande omertà con il rifiuto assoluto a collaborare. Poi notiamo la presenza di particolari personaggi che hanno la possibilità di intermediare su vicende criminali per ricomporre dissidi e controversie. Sono persone influenti e con carisma tipici dei sistemi mafiosi. E' accertato l'uso della violenza e delle minacce per il controllo delle attività economiche, meno quello sul territorio".Dall'analisi del procuratore emerge poi un aspetto importante finora poco noto. I grandi investimenti effettuati sul territorio con l'acquisto di alberghi o attività commerciali importanti, sono frutto di capitali provenienti dalla Cina. Difficile dire se sia "di ritorno". "Abbiamo accertato che i soldi arrivano dalla Cina e questo rende di fatto impossibile stabilirne l'origine. Ad oggi - sottolinea Nicolosi - non abbiamo evidenze che siano il frutto di attività criminali". E poi c'è il famoso guadagno a nero prodotto dalle attività legate alla moda presenti sul territorio. In questo caso le mani sono legate dal fatto che siamo sotto la soglia di punibilità per poter contestare riciclaggio e autoriciclaggio. Tutto rimane potenzialmente solo in ambito fiscale.Un contesto sicuramente complesso su cui l'applicazione del 416 bis non è affatto scontata ma che resta comunque pericoloso e che non può essere sottovalutato.Un'accusa che invece viene rivolta dal centrodestra al sindaco Matteo Biffoni. Alle parole di ieri di, avversario di Biffoni alle scorse elezioni comunali, si aggiungono quelle della Lega: "È buona norma - afferma la capogruppo in Consiglio comunale,- combattere a tutti i costi un qualcosa che sta divorando la nostra città e la nostra storia. Eppure da Biffoni all'ultimo partito di sinistra viene chiesto pietismo per i cinesi, pietismo per i migranti e di essere più comprensivi verso l'illegalità. Anzi guai a contraddirli perché si viene subito tacciati di razzismo".Il primo cittadino respinge ogni accusa e si dimostra perplesso sull'uso della parola mafia per il fenomeno criminale cinese: "A noi non interessa se l'illegalità si configura nel reato di associazione mafiosa o in altri - afferma-, a noi interessa la repressione di ogni fenomeno criminale, di qualsiasi natura. Su questi argomenti pretendo serietà perché la lotta all'illegalità vede tutte le istituzioni della nostra città sempre in prima linea e non accetto che si parli di sottovalutazione da parte della comunità di Prato. La lotta per la difesa della legalità è continua su tutti i fronti, come dimostrano le indagini della Procura della Repubblica, l'intenso lavoro delle forze dell'ordine, i controlli finanziati della Regione sul lavoro sicuro e tutte le attività che vedono impegnate anche il Comune per quanto di propria competenza, come tutti sanno - sottolinea il sindaco -. E come ben sa chi segue le vicende anche giudiziarie nonostante nessuna sentenza abbia mai parlato di mafia, abbiamo sempre ribadito che ogni attività illegale, di qualunque natura, va stroncata con determinazione, anche e soprattutto per evitare che si infilitri nel tessuto economico. Non accetto - conclude Biffoni - certe dichiarazioni semplicistiche che sviliscono il lavoro di anni della Procura, sempre in prima linea e a cui ci affidiamo con piena fiducia consapevoli della forte e costante attenzione. A Prato ci sono gli anticorpi per contrastare l'illegalità e anche per smontare quella cosiddetta zona grigia per la quale la condanna è totale e su cui non sono mai stati fatti sconti a nessuno. Invito tutti, consiglieri comunali inclusi, ad avere rispetto per chi lavora per il bene della nostra comunità".Le parole del sindaco non sono piaciute ai parlamentari di Fratelli d'Italia eletti a Prato: il senatoree l'onorevole: "Come è costume del Pd - scrivono - il sindaco di Prato cerca di sviare il problema sollevato dalle dichiarazioni del presidente della fondazione Caponnetto che ha definito Il triangolo Prato, Firenze e Osmannoro come Corleone. Nessuno vuole sminuire il lavoro svolto dalla Procura e dalle forze dell’ordine a cui va tutto il nostro appoggio. Ma questo non toglie il fatto che il fenomeno dell’illegalità è un fenomeno armai diffuso, soprattutto nelle attività commerciali, dove molte aziende cinesi, operano senza rispettare la legge. Sfruttamento del lavoro. Reati ambientali. Reati tributari. Concorrenza sleale. Non lo dice Fratelli d’Italia lo dicono le tante azioni intraprese dalle dorze dell’ordine e dalla magistratura. Questo sforzo e questa attenzione non è sufficiente e forse Prato ha bisogno di leggi ad hoc, come proposte a suo tempo da Fratelli d’Italia per sconfiggere questi fenomeni. Bocciate. Non serve tapparci gli occhi, come fa il sindaco Biffoni, e far finta di non vedere. Occorre invece prendere atto del fenomeno e compiere azioni più incisive. Agire nei confronti del governo per ottenere più uomini, risorse e leggi capaci di affrontare il fenomeno della mafia cinese. Non si scandalizzi, Biffoni, agisca tramite i suoi amici di governo. Noi lo abbiamo fatto, ma non ci hanno ascoltati, provi lui forse avrà più fortuna".