06.10.2020

Maestra e custode positive al Covid, chiuse la primaria e la scuola dell'infanzia di Montepiano

Il provvedimento è stato preso dal dirigente dell'istituto Daniele Santagati e dal sindaco di Vernio Giovanni Morganti

La scuola elementare pluriclasse di Montepiano e la scuola materna della frazione sono state chiuse stamani 6 ottobre dopo la scoperta della positività al Covid di una maestra e di una custode della primaria. La decisione di mettere in isolamento tutti i bambini della elementare non è stata presa dall'Asl ma dal dirigente Daniele Santagati, appena avuta notizia dei due tamponi positivi. Il sindaco di Vernio Giovanni Morganti ha poi deciso di estendere il provvedimento, con una specifica ordinanza, anche alla materna in via precauzionale, visto che diversi bambini hanno i fratelli che frequentano la primaria. Sarà ora l'Asl a decidere, dopo l'indagine epidemiologica, se far scattare la quarantena per tutti i bambini e se sarà necessario effettuare i tamponi.

Il provvedimento di chiusura riguarda 46 bambini: i 27 che frequentano la primaria e i 19 della scuola dell'infanzia.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

