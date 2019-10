22.10.2019 h 10:12 commenti

Madre Courage inaugura la stagione teatrale del Metastasio

La regia è affidata a Paolo Coletta, mentre Maria Paiato interpreta la vivandiera Anna Fierling. Aumentano gli abbonamenti sostenitori, dove gli spettatori scelgono liberamente gli spettacoli a cui partecipare. In crescita anche i singoli biglietti

Giovedì 24 ottobre si apre la stagione del Metastasio con Madre Courage, opera di Brecht del 1938 scritta alla vigilia della Seconda guerra mondiale.

Un testo ricco di contraddizioni a partire dalla stessa Madre Courage che si sforza di proteggere invano i suoi figli dalla guerra, grazie alla quale lei stessa vive e guadagna.

La regia è affidata a Paolo Coletta, che ne cura anche la drammaturgia musicale, mentre Maria Paiato torna a Prato nei panni della vivandiera Anna Fierling. L'attrice il giorno dopo ,25 ottobre alle 18, sarà anche ospite di “Dialoghi con gli artisti sulla felicità e altre utopie”, rassegna organizzata in collaborazione con lo spazio teatrale Allincontro alla biblioteca Lazzerini.

Una cooproduzione del Teatro Metastasio con Società per Attori e in collaborazione con Fondazione Campania Festival - Napoli Teatro Festival Italia1.

Lo spettacolo inizia alle 20,45, ma, alle 19,30 nel ridotto del Metastasio il critico Gabriele Rizza terrà un incontro di approfondimento sull' opera. E' necessaria la prenotazione a cometa@metastasio.it o telefonando al numero 0574/27683, dalle 9.30 alle 13. Repliche fino al 27 ottobre, feriali ore 20.45, sabato ore 19.30, domenica ore 16.30, biglietto 15 euro. Per i genitori che vogliono andare a teatro la domenica pomeriggio è possibile prenotare il servizio di Babysitting che accoglie un massimo di 15 bambini dai 4 ai 10.

Intanto è tempo di bilanci anche per la campagna abbonamenti che per il quinto anno consecutivo conferma la tendenza da parte del pubblico di scegliere gli spettacoli a cui partecipare. Aumentano infatti gli abbonamenti sostenitori e calano quelli fissi da dieci spettacoli, in crescita anche l'acquisto di singoli biglietti. “Questi dati – confermano dal Met – sono frutto di un percorso iniziato qualche anno fa di formazione dello spettatore. Oggi sempre più persone scelgono consapevolmente gli spettacoli a cui assistere”.

Edizioni locali collegate: Prato

