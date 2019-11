18.11.2019 h 17:36 commenti

Macrolotto Zero, via alle sanzioni a chi non rispetta il decoro. Intanto è già record di multe per la sosta

L'assessore regionale Vittorio Bugli ha fatto tappa a Prato per vedere all'opera i vigili di quartiere, frutto del progetto finanziato dalla Regione.

Dopo oltre un mese di campagna informativa e conoscitiva sul corretto conferimento dei rifiuti, la task force antidegrado al Macrolotto zero è pronta a iniziare la fase sanzionatoria. E' quanto emerso oggi pomeriggio, 18 novembre, nel corso del sopralluogo dell'assessore regionale Vittorio Bugli per vedere con i propri occhi una delle applicazioni del progetto vigile di quartiere finanziato dalla Regione Toscana che a Prato toccherà anche il Soccorso, San Giusto e San Paolo.

Accompagnato dal sindaco Matteo Biffoni e dagli assessori comunali alla sicurezza e alla città curata, Flora Leoni e Cristina Sanzò, Bugli ha seguito i controlli degli agenti di polizia municipale e degli ispettori Alia lungo le strade del quartiere ad altissima presenza cinese dove quotidianamente vengono segnalati abbandoni di rifiuti, sporco e degrado. La Regione ha contribuito con circa 250mila euro all'anno per tre anni per l'assunzione di sei agenti di polizia municipale (in tutto finanziate con nove milioni di euro quindici città per un totale di 80 agenti). "Si ribalta di fatto il paradigma. - spiega l'assessore Bugli- Non è più solo il cittadino che deve recarsi in Comune per denunciare, per lamentarsi, per chiedere o sollecitare un intervento, ma è il Comune, avendo per tramite l'agente, che si muove sul territorio, parla con i cittadini, comprende le loro problematiche ed interviene per risolverle addirittura prima che una necessità emerga. Per questo è importante che l’azione sia concentrata su una parte ben delimitata della città e che gli agenti che svolgano questa funzione siano nel tempo gli stessi". I vigili devono imparare a conoscere il quartiere, i cittadini a fidarsi. Azione di prevenzione (anche sociale) prima che di contrasto. “Disponibilità ed approccio collaborativo – chiarisce Bugli – sono essenziali, anche se alla fine l’obiettivo rimane naturalmente quello di far rispettare le norme”. Dal 7 ottobre, giorno d'inizio del servizio, la squadra ha effettuato 40 turni mattutini, 27 pomeridiani e 20 serali per individuare i punti critici, creare un contatto con i commercianti e i ristoratori, informare ancora una volta chi vive e lavora in zona su come si effettua il porta a porta. Ancora pochi giorni di tolleranza, poi chi non conferirà correttamente i rifiuti sarà multato. Per chi non rispetta il codice della strada in questo difficile quartiere, la tolleranza è già zero. Gli ausiliari del traffico che entrano in azione in contemporanea alla squadra antidegrado, hanno elevato ben 704 sanzioni per sosta selvaggia.



"Intervenire in un quartiere complesso come questo non è affatto facile. - afferma il sindaco Biffoni - Richiede tempo, risorse e approcci diversi. Stiamo provando a dare una svolta mettendo in campo più azioni. La presenza costante degli operatori può portare a effetti positivi tangibili proprio come è avvenuto per i controlli sulla sicurezza del lavoro nelle aziende a conduzione cinese da parte degli ispettori Asl e della Municipale".

Fino a oggi non è stato richiesto l'aiuto di mediatori cinesi messi a disposizione dalle associazioni perchè tra i sei ispettori Alia uno, Fabio Scarselli, conosce bene la lingua. La loro disponibilità dovrebbe essere messa a frutto per la prossima apertura nella Medialibrary che sorgerà tra via Filzi e via Pistoiese dello sportello di prossimità del progetto Space finanziato dal ministero dell'Interno (LEGGI) . Per Scarselli comunque, si registra già un atteggiamento diverso da parte della comunità cinese rispetto ai controlli sui rifiuti e in molti condomini considerati critici gli effetti della comunicazione puntuale sono già visibili.

E.B.