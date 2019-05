31.05.2019 h 17:16 commenti

Macrolotto Zero, nuovo sequestro ai venditori abusivi di ortaggi. Uno degli ambulanti si scaglia contro gli agenti

La polizia commerciale è riuscita a fermare uno dei due uomini, ora denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e colpito da daspo urbano

Ancora un intervento da parte della polizia municipale nella piazzetta sul retro del Circolo Curiel, in via Pistoiese, dove spesso alcuni produttori agricoli di etnia cinese improvvisano mercatini di ortaggi, violando la vigente ordinanza sindacale emessa proprio a tale scopo.

Ieri mattina, 30 maggio, due pattuglie della polizia commerciale hanno notato due uomini che vendevano ortaggi vicino alla rampa di accesso al parcheggio di via Pistoiese. Alla vista degli agenti uno dei due venditori si è dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce. L'altro invece è stato fermato dagli agenti, che gli hanno contestato l'inosservanza del divieto e la mancata comunicazione dell’attività al Suaep, lo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive.

Durante le operazioni di sequestro della merce - 26 cassette in tutto - l'uomo ha reagito in maniera violenta, urlando e spintonando gli agenti e strappando con forza dalle loro mani una cassetta di verdura. Identificato, il sessantanovenne è risultato essere regolarmente soggiornante in Italia ed è stato accompagnato presso il Comando della Municipale. L’uomo è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e colpito dal cosiddetto “daspo urbano”.



