28.07.2020

Macrolotto Zero, discariche agli angoli della strada e nelle corti private

I residenti continuano a segnalare problemi con il conferimento dei rifiuti. Scatti quotidiani nel cuore del quartiere ad alta presenza cinese

Il Macrolotto Zero è come un grande mercato dell’usato non autorizzato e a cielo aperto dove si può trovare di tutto, specialmente agli angoli della strada. Una lavatrice ad esempio. O un condizionatore come in via Rota all’incrocio con via Pistoiese immortalati entrambi in questa foto che ci ha inviato un lettore. Questa la versione “ottimista”. Quella realista invece è la descrizione di una vera e propria discarica abusiva che ogni giorno viene sistematicamente svuotata e riempita. I comportamenti sbagliati non vengono corretti e questo angolo di città a due passi dal centro, dove vivono tantissimi cinesi, si trasforma in un mondezzaio quotidiano. Siamo arrivati al paradosso che i ritiri degli abbandoni da parte di Alia potrebbero aver ingenerato la convinzione che la consegna del rifiuto in quell’angolo di strada è corretta. Un difetto comunicativo legato soprattutto alla barriera linguistica, a scarsa integrazione e al continuo ricambio di abitanti. Del resto non ritirare è impensabile, sarebbe una minaccia per la salute pubblica perché insieme agli elettrodomestici e mobilia varia ci sono rifiuti di ogni tipo.In via Puccini la discarica è stata ricavata in una corte privata, tra due abitazioni, chiusa da un cancello. Sacchi neri, probabilmente pieni di scarti tessili vengono lasciati appena fuori sul marciapiede e dentro tra materassi, stendini, scatole e oggetti di ogni tipo. Scene ormai di vita quotidiana per chi vive, lavora o attraversa il Macrolotto Zero. La novità sarebbe trovare pulizia e ordine. Ciò che in teoria dovrebbe essere normalità.