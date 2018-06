08.06.2018 h 17:13 commenti

Macrolotto, interrata e fatta brillare la bomba tedesca

Gli artificieri di Castelmaggiore questa mattina hanno bonificato l'area, l'ordigno lunedi è stato spostato in una zona sicura dove poi è stato interrato. Nessuno disagio per le aziende

Nella fase finale è stata altresì indispensabile la collaborazione della Vangi di Calenzano, che ha messo gratuitamente a disposizione un grosso escavatore per tutte le opere di movimentazione ed interramento della bomba.

La bomba tedesca che è stata ritrovata venerdì scorso nel macrolotto, oggi 8 giugno alle 11,45 è stata fatta brillare dagli specialisti dell’Esercito Italiano del Reggimento Genio Ferrovieri di Castelmaggiore. L’intervento di bonifica, per evitare qualsiasi rischio ed evitare inutili disagi, è stato effettuato in due fasi; lunedì con lo spostamento dell’esplosivo in zona sicura, oggi facendolo esplodere dopo averlo interrato.Le operazioni sono state supportate dai militari dalla Compagnia Carabinieri di Prato e dalla polizia municipale che ha chiuso la viabilitàNessun disagio per le aziende che , durante le operazioni, hanno potuto continuare a lavorare.