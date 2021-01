27.01.2021 h 10:09 commenti

Macchinette "mangiaplastica", la mozione dei Cinque stelle è ferma in panchina da 14 mesi

La denuncia arriva dal capogruppo Carmine Maioriello che sollecita nuovamente il presidente Alberti: "I meccanismi democratici devono essere rispettati. Se l'attesa dovesse protrarsi ulteriormente ci vedremo costretti ad attivarci in tutte le sede competenti"



Il capogruppo dei Cinque stelle, Carmine Maioriello, protesta: "È stata depositata a novembre del 2019, è passato oltre un anno ed ancora, nonostante i miei solleciti, il presidente del Consiglio Gabriele Alberti non la porta in discussione in Consiglio Comunale. I meccanismi democratici devono essere rispettati ed anche se il regolamento non prevede un termine preciso, 14 mesi di attesa ci sembrano decisamente troppi. Auspichiamo che il presidente ci ascolti perché se l'attesa dovesse protrarsi ulteriormente ci vedremo costretti, nostro malgrado, ad attivarci in tutte le sede competenti". E' ferma da ben 14 mesi la mozione presentata dal M5S per proporre l'installazione in città di macchine ecocompattatrici cosiddette "mangiaplastica" (leggi) . Nonostante i solleciti, l'atto resta inspiegabilmente "in panchina" anche se va detto che il regolamento non impone limiti o termini.Il capogruppo dei Cinque stelle, Carmine Maioriello, protesta: "È stata depositata a novembre del 2019, è passato oltre un anno ed ancora, nonostante i miei solleciti, il presidente del Consiglio Gabriele Alberti non la porta in discussione in Consiglio Comunale. I meccanismi democratici devono essere rispettati ed anche se il regolamento non prevede un termine preciso, 14 mesi di attesa ci sembrano decisamente troppi. Auspichiamo che il presidente ci ascolti perché se l'attesa dovesse protrarsi ulteriormente ci vedremo costretti, nostro malgrado, ad attivarci in tutte le sede competenti".

La macchina "mangiaplastica" trasforma il rifiuto in moneta: "un modo per premiare i cittadini virtuosi. - spiega Maioriello - Una vera e propria innovazione per combattere l’inquinamento da plastica, che punta all’economia circolare: riciclare bottigliette di plastica per avere in cambio sconti sui mezzi pubblici, così come già avviene a Roma, crediti da utilizzare per il pagamento di certificati o ottenere riduzione sul pagamento della Tari. Oltretutto, un'evidente buona azione a favore dell'ambiente".